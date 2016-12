OM : Garcia confie ses attentes pour le mercato

Sur le site internet du club, Rudi Garcia a fixé la priorité pour le mercato hivernal. "On ne va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ce sera soit des opportunités pour construire un OM futur, ou alors un mercato de réparation, a confié le coach phocéen. On peut en parler mais Henri Bedimo sera à la CAN... Il nous faudrait un latéral gauche. On a vu tout de même que Rekik et Hubocan étaient bons à ce poste. A droite, on a un côté fort, ça serait bien de l'avoir à gauche aussi. Si on trouve, c'est bien mais sinon on a démontré qu'on était capable de bien faire sans."