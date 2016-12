Invité, au micro d'OLTV, à dresser le bilan des premiers mois de compétition, Bruno Genesio s'est félicité du sursaut de son équipe après une entame délicate. "La première moitié de saison est plutôt satisfaisante. On doit faire mieux dans le jeu, on en est conscients. En début de saison, on a eu beaucoup de faits contraires avec les blessures et les suspensions. Il nous manquait des automatismes. Le match de Dijon nous a fait beaucoup de mal sur le plan mental. La victoire à Toulouse , à 10 contre 11, a été très importante. On a su remonter la pente. On revient de loin, il faut rester humble."