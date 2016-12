Thiago Silva, Lacazette, Gomis... L'équipe-type de la 19e journée de Ligue 1

Le réveil était attendu et Lorient en a fait les frais. Après trois matches sans victoire, le PSG a retrouvé des couleurs en corrigeant les Merlus (5-0). Cette démonstration permet à la formation parisienne de dominer notre équipe-type de la 19e journée avec trois joueurs. Le latéral belgea ouvert la marque avec réussite, alors queetont également trouvé le chemin des filets.Tombeur d'Angers (2-0), l'Olympique Lyonnais n'est pas oublié avec le milieu relayeuret l'attaquant, buteur puis passeur pour Nabil Fekir . En quête de rachat après la défaite face aux Gones, Monaco s'est repris en dominant Caen (2-1) grâce notamment à un but de. Grâce à une nouvelle réalisation de, l'Olympique de Marseille a réussi la passe de quatre à Bastia (2-1).Dans les buts, le Nancéiena écoeuré les attaquants de Saint-Etienne (0-0). La défense est complétée par le Bordelais, à son avantage face au leader Nice (0-0), et le Nantais, buteur sur penalty contre Toulouse (1-0). Enfin,a réalisé une belle prestation avec Guingamp sur le terrain de Metz (2-2). Le milieu offensif gauche a signé un doublé.Chernik (Nancy) - Meunier (PSG), Thiago Silva (PSG), Lewczuk ( Bordeaux ), Lima ( Nantes ) - Lucas (PSG), Bakayoko (Monaco), Gonalons ( OL ), Briand (Guingamp) - Gomis (OM), Lacazette (OL).