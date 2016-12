OL : le message d'Aulas sur le recrutement hivernal

Le président des Gones a confirmé, sur OLTV, son envie de pallier à l'absence de Rachid Ghezzal , qui va disputer la Coupe d'Afrique des nations. "On va parler du mercato à nouveau et écouter ce qui dit Bruno Genesio . On veut lui donner les moyens qu'il mérite et on est engagés en Ligue Europa, qui nous intéresse. On va faire quelque chose. On va toute faire pour garder Ghezzal, qui partira à la CAN en janvier. Il faut trouver un profil polyvalent pour le remplacer durant cette période. Si on arrive à le faire, on débloquera des moyens."