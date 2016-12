L'attaquant de l'Olympique Lyonnais a marqué 28 buts entre le 1er janvier et le 31 décembre, le dernier hier contre Angers (2-0). Soit une unité de plus que le canonnier uruguayen du PSG Edinson Cavani . Ce chiffre n'avait plus été atteint depuis un certain Jean-Pierre Papin avec l'Olympique de Marseille , en 1991.