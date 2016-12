OM : un prétendant hexagonal pour Alessandrini ?

Selon le site Peuple Vert, l'AS Saint-Etienne envisagerait d'accueillir le milieu offensif tricolore. Le board forézien apprécierait le profil de l'ancien pensionnaire de Clermont et Rennes, même si cette information doit être prise avec précaution. Cette saison, le footballeur âgé de 27 ans n'est apparu que cinq fois en Ligue 1 (trois titularisations) et n'a plus joué depuis le 30 novembre dernier et un déplacement... à Saint-Etienne (0-0).