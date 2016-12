Rennes : la mission de Silvestre prend fin (Officiel)

"D'un commun accord le Stade Rennais Football Club et Mikaël Silvestre ont décidé de mettre un terme à leur collaboration et de l'annoncer officiellement ce jour, conformément aux engagements pris par les deux parties. Le Stade Rennais F.C. remercie Mikaël de ses services et lui présente tous ses meilleurs voeux de plein et entier succès dans ses entreprises futures", a publié le club breton.