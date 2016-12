Le PSG crie victoire avec Thiago Silva (Officiel)

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Thiago Silva jusqu'au 30 juin 2020 #ThiagoSilva2020 pic.twitter.com/HrGXTa0F3H — PSG Officiel (@PSG_inside) 22 décembre 2016

A l'approche des fêtes de fin d'année, le PSG s'est retiré une épine du pied. Pas seulement sur le terrain après sa large victoire contre Lorient (5-0), mais aussi en coulisses avec la prolongation de l'un de ses cadres. Dans un communiqué, l'équipe parisienne a annoncé la signature d'un nouveau contrat pour Thiago Silva.Désireux que la question de son avenir soit réglée le plus rapidement possible, le capitaine brésilien s'est engagé jusqu'en juin 2020. Son précédent bail, qui expirait au terme de cette saison, prévoyait une année supplémentaire en cas de qualification en Ligue des Champions . Les dirigeants n'auront pas attendu le dernier moment pour clore les débats."C'est un immense plaisir de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain. J'ai trouvé ici un club merveilleux, où j'ai pu m'épanouir, a-t-il réagi. Je suis très fier d'être le capitaine de cette équipe qui a tout gagné en France depuis deux saisons et qui a également gagné le respect de toute l'Europe grâce à ses performances en Champions League. Il nous reste encore de très grands rêves à réaliser. Je suis convaincu que nous y parviendrons et que nous continuerons de donner de la joie à nos supporters."Courtisé par la Juventus Turin et Chelsea , l'ancien Milanais devrait donc terminer sa carrière dans l'Hexagone, du moins au plus haut niveau puisqu'il aura 36 ans en 2020. En difficulté ces dernières semaines, à l'image de toute l'équipe, "O Monstro" s'est sans doute libéré d'un poids pour pouvoir jouer plus sereinement.