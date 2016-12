PSG : Al-Khelaïfi et Emery auraient recadré Di Maria

Absent sur blessure contre le FC Lorient pour une supposée "gène musculaire", l'international argentin est visiblement ailleurs depuis le début de la saison. Alors que certaines tensions sont apparues en interne en raison du comportement visiblement trop individualiste de l'ailier parisien, Unai Emery et Nasser Al-Khelaïfi auraient recadré le joueur avec fermeté. En clair, ce dernier va devoir retrouver son niveau au plus vite et y mettre du sien sous peine de finir sur le banc des remplaçants.