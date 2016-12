Le PSG et Wolfsbourg tombent d'accord pour Draxler

Comme annoncé ce jeudi par RMC et L'Equipe, Wolfsburg aurait donné son accord au champion de France pour le transfert de l'international allemand en janvier. Le PSG devrait verser entre 35 et 36 millions d'euros pour obtenir la signature du joueur, dont la polyvalence devrait apporter d'autres solutions à Unai Emery lors de la seconde partie de saison.Placardisé dans son club depuis quelques semaines, Draxler n'en reste pas moins un joueur à fort potentiel et son arrivée va permettre d'instaurer une nouvelle concurrence pour Lucas , Di Maria et Ben Arfa. De son côté, l'Espagnol Jesé pourrait faire l'objet d'un prêt à Las Palmas. L'autre grande priorité du Paris Saint-Germain reste néanmoins l'arrivée d'un nouvel attaquant axial cet hiver.