Juventus Turin : Buffon a toujours aussi faim de titres

"Quand vous jouez une finale, la motivation est toujours très élevée. J'ai un bon palmarès dans cette compétition (7 victoires). Je me souviens souvent de la dernière finale perdue contre Naples il y a deux ans, ça fait encore mal. On appréhende ce match avec le niveau d'humilité qu'il faut et l'équipe cherche à tout faire pour gagner", a confié le gardien de la Vieille Dame lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.