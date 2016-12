Un champion du monde allemand au PSG, le Barça veut garder Turan... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le journal L'Equipe évoque le "coup" tenté par le PSG avec Julian Draxler. Le milieu allemand de Wolfsburg va rejoindre cet hiver le club de la capitale contre la somme de 36 millions d'euros. Avec le joueur de 23 ans, le champion de France "veut retrouver sa suprématie en Ligue 1 et jouer un rôle de premier plan en Ligue des Champions ."On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et les résultats de la dernière journée de Serie A en 2016. Alors que l'AS Rome a pris le meilleur sur le Chievo Vérone (3-1), Naples n'a pas pu faire mieux que 3-3 sur le terrain de la Fiorentina . Du coup, la Louve revient provisoirement à quatre longueurs de la Juventus Turin et compte trois points d'avance sur le Napoli.Derrière les Pyrénées, le quotidien catalan El Mundo Deportivo fait le point sur la situation d'Arda Turan avec le FC Barcelone . Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues, le milieu de terrain turc pourrait susciter la convoitise de quelques formations, notamment en Chine. Mais Luis Enrique aurait l'intention de le conserver.En conclusion, le Daily Mail révèle que Sam Allardyce pourrait prendre la succession d' Alan Pardew sur le banc de Crystal Palace, en difficulté en Premier League . Le technicien anglais n'a plus de travail depuis son départ de la sélection en septembre dernier. Les partenaires de Yohan Cabaye ne sont que 17es du classement.