La Juventus est tombée, un défenseur portugais au Barça... Le Tour d'Europe de la presse

Le quotidien L'Equipe ouvre ses colonnes à l'ancien international camerounais Rigobert Song . Victime d'un accident vasculaire cérébral, l'ex-joueur du Racing Club de Lens s'est confié pour la première fois. "Je suis un miraculé", a-t-il notamment déclaré à nos confrères.La presse italienne, et notamment La Gazzetta dello Sport, revient sur la victoire de l'AC Milan face à la Juventus Turin dans le cadre de la Supercoupe d'Italie. Après un score de 1-1 après 120 minutes de jeu, les Rossoneri l'ont emporté aux tirs au but. Mario Mandzukic et Paulo Dybala ont manqué leur tentative.On poursuit avec le journal Sport qui croit savoir que le FC Barcelone a trouvé un accord avec Jo ão Cancelo, le latéral du FC Valence . Le footballeur portugais doit signer un bail de cinq saisons en faveur du club catalan, qu'il rejoindra au terme de cette saison.Pour terminer, le Daily Mail évoque l'arrivée de Sam Allardyce sur le banc de Crystal Palace, qui venait d'écarter Alan Pardew . Le technicien anglais a paraphé un bail d'une durée de deux ans et demi et aura pour mission d'éviter la relégation aux Eagles.