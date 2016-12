Draxler, un champion du monde allemand au PSG (Officiel)

Le PSG a lancé pour de bon son recrutement hivernal. En quête de renforts offensifs pour pallier à son mercato estival raté et repasser devant Monaco et Nice , le champion de France vient de s'attacher les services de Julian Draxler. Les dirigeants parisiens ont déboursé 40 millions d'euros, plus 8 millions de bonus, pour faire venir dans l'Hexagone l'ailier de Wolfsburg. Le footballeur de 23 ans s'est engagé pour une durée de quatre ans et demi.Dans l'attente d'une doublure à Edinson Cavani , Paris a de nouveau recruté un joueur de couloir, quelques mois après Hatem Ben Arfa et Jesé Rodriguez. C'est justement pour combler le probable départ de l'Espagnol, annoncé à Las Palmas, que le PSG s'est activé pour attirer l'ancien sociétaire de Schalke 04, qui avait rejoint les Loups durant l'été 2015. Devenu en 2014 champion du monde avec la Mannschaft, l'international allemand (27 sélections, 3 buts) n'avait pas caché son envie de changer d'air.Capable de coups d'éclat, le très irrégulier Julian Draxler n'a pas particulièrement brillé depuis le début de saison, sûrement parce qu'il avait déjà la tête à son nouveau challenge. Dans un secteur de jeu à forte concurrence, le numéro 23 parisien devra apporter sa touche technique pour permettre à la formation d' Unai Emery de remplir ses objectifs sur le plan national et en Ligue des Champions . Avec l'espoir de le voir briller lors de la double confrontation contre le FC Barcelone