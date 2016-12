Avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers, le milieu de terrain argentin a livré ses impressions au Parisien. Transfuge de Rosario Central, le joueur de 20 ans a justifié son arrivée dans l'Hexagone. "Je l'ai choisi parce que c'est un grand club, qui se bat pour des objectifs importants. Actuellement, c'est un des meilleurs clubs d'Europe, avec de grands joueurs. Le projet me motivait." Le compatriote d' Angel Di Maria semble serein : "C'est un nouveau défi. Je n'ai pas peur, au contraire ! Je vais essayer de donner le meilleur (...) Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis je suis jeune, j'ai le temps de jouer. Cette expérience va me rendre plus fort, surtout parce que je vais être entouré de joueurs d'élite qui vont me permettre de grandir."