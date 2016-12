Arsenal : Wenger met les choses au clair sur son avenir

En fin de contrat, le technicien français d' Arsenal ne ferme aucune porte et pourrait très bien quitter les Gunners. "J'ai toujours dit que j'allais juger ma situation au printemps et prendre ma décision à ce moment-là. Le club est libre de ses choix. Ce n'est pas parce que je suis ici depuis longtemps que j'ai des passe-droits (...) Parfois j'ai signé en mars ou en avril pour des contrats plus longs, donc je ne pense pas que ce soit un problème. Dans tous les clubs où j'ai eu l'occasion de travailler, je l'ai fait avec un engagement total jusqu'au dernier jour de mon contrat", a confié le coach du club londonien.