OM : le médecin du club croit au retour de Diaby

Interrogé par le quotidien La Provence ce samedi à propos du milieu de terrain marseillais, le futur ex-médecin du club Christophe Baudot a évoqué le calvaire du joueur qui a enchaîné les blessures depuis le début de sa carrière. "Diaby, ce n'est pas un regret (...) Depuis trois ou quatre ans, il souffrait de lésions musculaires. On a trouvé la clé pour qu'elles ne surviennent plus (...) Pendant plus d'un an, on a eu une attention de tous les instants. Il nous le rend humainement. Malheureusement vous savez ce qu'il est advenu de sa cheville récalcitrante depuis de nombreuses années. On a décidé de l'opérer. Il fera son retour mi-février. J'en suis sûr car il est très déterminé, très positif (...) Mon regret, c'est qu'il ne se soit pas relancé de façon plus éclatante. Beaucoup pensaient qu'il ne jouerait plus du tout. Il a rejoué. En février, il aura une deuxième chance", a-t-il confié à propos de l'ancien joueur d'Arsenal.