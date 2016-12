Dante, Thauvin, Cavani... L'équipe-type de la mi-saison en Ligue 1

Dans les buts, Saint-Etienne ) est toujours aussi régulier dans ses performances et confirme d'année en année qu'il est l'une des valeurs sûres de la Ligue 1 à son poste. Les Verts possèdent la 3e meilleure défense à mi-saison et le gardien stéphanois y est sans doute pour beaucoup.Arrivé cet été en provenance de Wolfsburg,(Nice) a apporté toute son expérience du très haut niveau à une équipe niçoise pleine de jeunesse et d'enthousiasme depuis le début de la saison. Impérial dans le placement et les duels, l'ancien joueur du Bayern Munich sera l'un des éléments clés de la seconde partie de saison de l'OGC Nice.(Monaco) a également mis tout le monde d'accord lors de ces cinq premiers mois de compétition en Ligue 1. Solide, régulier et parfois buteur, l'international polonais fait partie des bonnes pioches du mercato d'été.Sur son côté droit,(Monaco) a lui aussi parfaitement réussi son intégration. Arrivé du LOSC cet été, le nouvel international français confirme tout son potentiel même s'il garde encore une grosse marge de progression. A gauche, le Brésilien Guingamp ) n'est pas le joueur le plus médiatisé de la Ligue 1 mais son arrivée cet été a fait beaucoup de bien à la défense guingampaise. L'ancien joueur du National Madeira apporte également énormément sur le plan offensif et semble déjà dans le viseur de plusieurs clubs français et étrangers.Au milieu de terrain, difficile de ne pas mettre(PSG) dans ce onze-type. Même s'il n'a pas toujours été à son meilleur niveau, le milieu récupérateur parisien reste incontournable à son poste. Brillant depuis le début de la saison, l'Ivoirien(Nice) a quant à lui franchi un palier cette année sous les ordres de Lucien Favre . Le milieu de terrain occupe actuellement la première place du classement des passeurs en Ligue 1 avec 8 passes décisives.Souvent critiqué par les médias pour son manque d'implication et de maturité par le passé, Marseille ) a visiblement franchi un cap mentalement et apporte énormément à son équipe sur le plan offensif. Buteur, passeur, Thauvin est souvent dans les bons coups et le club olympien lui doit beaucoup dans sa folle remontée au classement. Auteur de 6 buts et quatre passes décisives cette saison,(Monaco) est devenu indispensable dans le système de Leonardo Jardim . Sa marge de progression est énorme et le joueur a connu sa première sélection en Bleu en novembre dernier contre la Côte d'Ivoire (0-0).En attaque,(PSG) a su faire oublier Zlatan Ibrahimovic ... du moins au niveau des statistiques même s'il a encore fait l'objet de critiques en début de saison, notamment en Ligue des Champions . Meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations à mi-saison, "El Matador" intègre logiquement l'équipe-type à la trêve. Lyon ) a lui aussi des statistiques particulièrement éloquentes. L'international français a marqué 13 buts en 14 matchs cette saison et reste un buteur redoutable.Enfin sur le banc,(Monaco) arrive selon nous avec une petite longueur d'avance sur Lucien Favre (Nice) à mi-saison. Le Portugais a su évoluer dans le bon sens depuis son arrivée en Principauté, remettant parfois en cause certains principes pour s'adapter à notre championnat. Son équipe propose de loin le meilleur football dans l'Hexagone.Ruffier (Saint-Etienne) - Sidibé (Monaco), Dante (Nice), Glik (Monaco), Marçal (Guingamp) - Verratti (PSG), Seri (Nice), Thauvin (Marseille), Lemar (Monaco) - Cavani (PSG), Lacazette (Lyon). Danijel Subasic (Monaco), Thiago Silva (PSG), Fabinho (Monaco), Layvin Kurzawa (PSG), Tiémoué Bakayoko (Monaco), Blaise Matuidi (PSG), Younès Belhanda (Nice), Bernardo Silva (Monaco), Corentin Tolisso (Lyon), Alassane Plea (Nice), Radamel Falcao (Monaco).