Aubameyang, Hummels, Dembélé... L'équipe-type de la mi-saison en Bundesliga

Solide avec seulement neuf buts encaissés, le Bayern Munich occupe la première place du classement devant Leipzig. C'est donc assez logiquement que le club bavarois domine notre équipe-type de la première partie de saison avec quatre joueurs, tous dans le secteur défensif.etont réalisé des prestations abouties.Deuxième à seulement trois points, le RB Leipzig place trois éléments avec le milieu autrichienet ses deux attaquantset. Le Suédois a marqué 5 buts et offert 8 passes, alors que l'Allemand passé par Stuttgart a planté à neuf reprises. Avec eux, l'incroyable promu (deux petites défaites) peut se prendre à rêver de la consécration.S'il semble distancé de la course au titre (6e), le Borussia Dortmund possède dans ses rangs le meilleur buteur du championnat. Auteur de 16 buts en 15 rencontres,a réalisé une grosse première partie de saison, comme. Recruté l'été dernier pour 15 millions d'euros, l'ancien Rennais s'est rapidement adapté à son nouvel environnement. L'international français a marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives.Il n'est pas le seul Tricolore cité. Avec Cologne, septième et pas si loin du podium, l'ancien Niçois et Bordelaisa trouvé à 13 reprises le chemin des filets et retient notre attention, au détriment par exemple de Robert Lewandowski (12 buts). Il n'aura pas trop de mal à égaler son record du précédent exercice (15). Ce onze est complété par, le milieu mexicain de l'Eintracht Francfort.Neuer (Bayern Munich) - Kimmich (Bayern Munich), Hummels (Bayern Munich), Alaba (Bayern Munich) - Sabitzer (RB Leipzig), Fabian (Eintracht Francfort), Werner (RB Leipzig), Forsberg (RB Leipzig) - Aubameyang (Borussia Dortmund), Modeste (Cologne), Dembélé (Borussia Dortmund).Horn (Cologne), Süle (Hoffenheim), Weiser (Hertha Berlin), Keïta (RB Leipzig), Lewandowski (Bayern Munich), Ibisevic (Hertha Berlin), Wagner (Hoffenheim).