PSG : un exil en Chine pour Di Maria ?

A l'image d' Ezequiel Lavezzi Oscar et Carlos Tevez , le milieu de terrain argentin pourrait prendre la direction de la Chinese Super League. Selon le journal L'Equipe, son agent Jorge Mendes aurait tâté le terrain auprès de certaines personnes basées sur le continent asiatique. Auteur toutes compétitions confondues de 3 buts et 7 passes décisives, le footballeur de 28 ans pourrait voir son statut remis en cause par l'arrivée de l'international allemand Julian Draxler