Toulouse : un attaquant de Lorient dans le viseur ?

D'après le quotidien L'Equipe, le TFC lorgnerait Benjamin Jeannot (24 ans). De retour à la compétition après une longue suspension et une blessure au mollet, l'ancien Nancéien a disputé cette saison quatre matches de Ligue 1 . Les Merlus pourraient être tentés de le conserver pour pallier aux départs à la CAN de Benjamin Moukandjo et Majeed Waris . En cas d'échec, la formation de Pascal Dupraz aurait d'autres idées en tête ( LIRE ICI ).