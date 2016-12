Dijon : le président fait le point sur le mercato

Pour le président bourguignon, le promu devrait être sage en janvier. "On va être patient et on a déjà travaillé quelques dossiers. Il n'y aura pas de grands chamboulements." Sur l'avenir de son attaquant Loïs Diony, auteur de 5 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 , il a indiqué : "Je pense qu'il ne sera plus là la saison prochaine mais il sera au DFCO jusqu'à la fin de la saison."