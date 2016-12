Ligue 1 : Ménès livre son pronostic pour le titre

A l'entendre, le PSG restera au sommet. "Au PSG, ils l'ont voulu leur entraîneur ? Qu'ils se le bouffent ! Mais ils seront champions, oui ils le seront. Nice ne tiendra pas sur la durée et Monaco a plus de chances d'enquiquiner Manchester City que le PSG n'en a avec le Barça. Du coup, ça leur pompera de l'énergie pour le championnat. Mais s'ils passent en Ligue des Champions et vu comment ils jouent, ces Monégasques, ce serait pas mal !"