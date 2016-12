Southampton : Van Dijk se confie sur sa situation

Le joueur néerlandais semble décidé à poursuivre sa carrière avec les Saints. "C'est un très bon club pour moi, c'est un endroit incroyable et je suis heureux de faire partie de sa réussite. Chaque joueur a de l'ambition. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je peux m'améliorer, cela demande du temps. Il faut jouer au plus haut niveau et avec l'équipe nationale."