Man Utd : Mourinho enrage contre le calendrier

"La période chargée ne l'est pas pour tout le monde, car en analysant la congestion des matches, le calendrier est fait pour donner du repos à certaines équipes et créer des problèmes à d'autres", a lâché le technicien portugais. En l'espace d'une semaine, les Red Devils affronteront Sunderland (16h), Middlesbrough (31 décembre) et West Ham United (2 janvier).