Real Madrid : Mendes met fin au suspense pour James Rodriguez

D'après le représentant du joueur madrilène, l'international colombien devrait rester dans la capitale espagnole cet hiver malgré son faible temps de jeu cette saison et plusieurs offres alléchantes en Angleterre, en Italie et en Allemagne. "James ne va pas partir en janvier", a simplement confié Jorge Mendes au quotidien AS. James Rodriguez devrait se donner encore quelques mois pour tenter de convaincre son entraîneur qu'il peut prétendre à une place de titulaire au Real Madrid