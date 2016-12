Southampton : Romeu donne le nom de son entraîneur préféré

Pour rappel, l'Espagnol a notamment été coaché par Luis Enrique Rafael Benitez , José Mourinho et Ronald Koeman . L'un d'entre eux paraît avoir davantage influé sur sa carrière : "Luis Enrique est l'entraîneur qui m'a le plus marqué. Cela était à une époque où j'absorbais beaucoup, j'étais jeune et j'avais besoin de rigueur. J'ai aussi beaucoup appris de Benitez, Pep ou Koeman. J'ai aussi essayé d'apprendre le maximum d'eux et cela a vraiment été un plaisir."L'actuel coach de Manchester United , grand oublié de sa déclaration, devrait apprécier.