AS Rome : les dirigeants accélèrent sur Depay et El Ghazi

L'international néerlandais est envisagé dans l'optique du remplacement de Mohamed Salah , lequel va participer à la CAN. José Mourinho ne compte plus sur lui à Manchester United et Everton est également en course pour s'attacher ses services. Le club de la Louve souhaiterait obtenir un prêt avec option d'achat, mais aucun accord n'a pour l'instant été trouvé. Le salaire du Mancunien poserait problème.Quant à Anwar El Ghazi, il évolue pour l'instant sous les couleurs de l' Ajax Amsterdam et Umberto Gandini s'est rendu à Dubaï afin d'y discuter avec Jorge Mendes , son agent. Ce dernier s'est également rapproché du Milan AC , assure le média.