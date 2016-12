Man Utd : Ibrahimovic va rempiler pour une deuxième saison, assure Mourinho

"L'option pour une saison supplémentaire est activée dans son cerveau, dans ma volonté, celle des propriétaires et du board. Donc, il n'y a aucun problème", a indiqué José Mourinho à la presse britannique. Après quelques semaines compliquées, l'ancien international suédois affiche 11 buts au compteur en Premier League , en 17 apparitions. Plus personne ne remet en cause son niveau.