Chelsea : Obi MIkel a pris sa décision

"Je peux le dire, il n'est en discussion avec aucune équipe en Europe, vous pouvez oublier tout ce qui se dit et s'écrit. Une dizaine de clubs européens se sont renseignés, mais Mikel ira au Moyen-Orient ou en Chine. Il discute avec le Shanghai SPIG et Al-Ain aux Emirats Arabes Unis. Ce sont les deux clubs qui se rapprochent le plus de ses demandes salariales. Aucun club européen ne peut lui payer le salaire qu'il exige, à savoir 230 000 euros par semaine", a révélé l'un de ses proches au média.