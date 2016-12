PSG : démenti du Shanghai Shenhua pour Di Maria

"Di Maria ? Je ne sais rien à ce sujet, en plus, toutes les places pour les joueurs étrangers sont couvertes avec l'arrivée de Tévez, et la présence de Moreno, Guarín et Martins", a-t-il déclaré. Pour rappel, le Parti Communiste Chinois a récemment appelé les dirigeants des clubs de football à maîtriser leurs dépenses. On peut dès lors imaginer qu'un effet va se faire ressentir sur leurs investissements.