"Celui-là, il me fait tellement de bien ! C'est un bonheur, une délivrance. Pleins de sentiments se mélangent. L'émotion était forte", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "C'était plus qu'un but. Parce que l'équipe en avait besoin et parce que sur un plan personnel, tout ce qui s'est passé m'a fait exploser."Depuis l'été dernier, l'international français a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 11 apparitions en Premier League