Liverpool : Klopp a apprécié le repas de Noël

"Nous avons une atmosphère qui est aussi bonne qu'elle devrait l'être grâce à toutes les personnes qui travaillent ici. Nous avons eu notre fête de Noël la semaine dernière et c'était vraiment agréable d'avoir tous les gens autour, a-t-il indiqué aux journalistes. Ce fut une grande différence car après un an et trois mois ici, je ne connaissais toujours pas les noms de certains membres du personnel. Nous avons désormais une situation complètement différente de l'année dernière. Ce n'est pas la même chose, mais elle est semblable à ce que nous avions à Dortmund."Les Liverpuldiens auront l'occasion de démontrer ce que peut apporter cette bonne ambiance face à Stoke City, ce mardi.