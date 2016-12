Match Liverpool - Stoke City en direct

Liverpool Stoke City 4 - 1 Match terminé 35' Adam Lallana - 44' Roberto Firmino Barbosa de Oliveira - 71' Daniel Sturridge - 12' - Jonathan Walters - Jonathan Walters

Le film du match en direct 12' But de Jonathan Walters But de Adam Lallana But de 35' 36' Carton jaune pour Joe Allen Carton jaune pour Roberto Firmino Barbosa de Oliveira But de 44' Daniel Sturridge But de 71'



Deuxième du classement, à six points de Chelsea , Liverpool est opposé à Anfield à Stoke City, dans le cadre de la 18e journée de Premier League . Devant ses supporters, le club de la Mersey tentera de gagner un troisième match de rang pour rester à distance respectable des Blues. Les protégés de Jürgen Klopp trouvent en face d'eux des Potters qui sont onzièmes et ne gagnent plus depuis trois rencontres (deux nuls, une défaite).