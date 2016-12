Darmstadt : Frings sur le banc (Officiel)

Torsten Frings wird neuer Cheftrainer bei den #Lilien. Der 78-malige Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2018 beim #sv98. pic.twitter.com/B9AoTt4dWl — SV Darmstadt 98 (@sv98) 27 décembre 2016

L'ancien joueur du Werder Brême a signé un contrat d'un an et demi et aura pour mission de sauver l'équipe de la relégation. "Je suis conscient de la difficulté de ma tâche mais j'ai toujours été un combattant et un joueur d'équipe et c'est exactement ce que je vais faire à partir de maintenant et lors de la reprise de l'entraînement le 3 janvier", a expliqué le nouveau coach de Darmstadt.