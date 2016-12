Les premiers mots de Lo Celso avec le PSG, une vague de prolongations au Barça... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On débute avec L'Equipe et l'interview accordée par Giovani Lo Celso. Le milieu de terrain argentin, qui doit arriver à Paris, s'est dit "heureux" de rejoindre "un grand club." Il se projette déjà vers le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Barça, qu'il "rêve" de jouer.Le journal Tuttosport annonce que la Juventus Turin pourrait s'offrir les services de Tomas Rincon . Le milieu de terrain vénézuélien du Genoa devrait faire l'objet d'un prêt payant de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat fixée à 6 millions d'euros.On poursuit avec le quotidien Sport et la volonté pour les dirigeants du FC Barcelone de boucler, pendant le premier trimestre de 2017, les prolongations de contrat de Lionel Messi , Andrés Iniesta, Ivan Rakitic et Marc-André ter Stegen. Tout comme celle du coach Luis Enrique De l'autre côté de la Manche, le Daily Mirror revient sur la large victoire de Liverpool contre Stoke City (4-1), lors de la 18e journée de Premier League . Ce succès permet au club de la Mersey de conserver la deuxième place, à six points de Chelsea , avant le choc face à Manchester City