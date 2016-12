Exclu TM : 4 questions posées à Danilson Da Cruz

On est satisfait, mais on aurait dû faire beaucoup mieux et avoir cinq-six points de plus en étant plus solides mentalement, surtout à l'extérieur. À Lens et à Sochaux, on se fait rejoindre. À Orléans, contre le dernier, on mène 2-0. On n'avait pas le droit de faire ça, c'était une faute professionnelle. Le coach a dû nous remobiliser. Le groupe s'est parlé. J'espère que l'on ne va pas le regretter en fin de saison. Contre Troyes (2-0), ce fut notre match le plus abouti. Face à un adversaire de cette qualité, on a réussi à prendre le jeu à notre compte. On a imposé notre rythme et c'est ça qui a fait la différence. C'est toujours plus plaisant de partir en vacances avec un succès, dans un derby.Oui, d'autant que tous les gros sont là. Cette seconde partie de championnat va être passionnante. Je suis persuadé que l'on sera dans les deux premiers. Cela ne dépend que de nous. On est dans les temps, c'est le plus important. À part le non-match à Brest (défaite 2-1, ndlr), aucun adversaire ne nous a surclassé. La différence risque de se faire lors des "petits" matches, pas sur les confrontations directes. Face aux grosses équipes, tout le monde est concerné. La Ligue 2, c'est un marathon ! À nous d'être plus performant offensivement, de produire plus de jeu. On doit mieux maîtriser le match, être plus réaliste.Très bien. Comme j'ai repris l'entraînement après les autres, j'ai eu du retard dans ma préparation. En début de saison, je n'étais pas à 100 % physiquement. Mais je me suis senti de mieux en mieux. Mon intégration s'est bien déroulée, le groupe s'entend bien même en dehors du terrain. Maintenant, j'espère que l'expérience vécue la saison dernière au Red Star, avec qui j'ai manqué la montée pour un point, va me servir pour permettre à Reims de retrouver la Ligue 1 Un peu oui. Antoine, il est important. Il a joué beaucoup de matchs. On l'aime, c'est quelqu'un d'attachant. Tout le monde était triste. On subit cette situation. Mais ce n'est pas à nous de communiquer et de juger. On doit faire abstraction de ça. Quant au mercato, ce n'est pas à moi d'en parler. C'est au club de voir s'il faut peaufiner ou non le groupe. S'il y a des départs, il faudra des arrivées. À mon avis, avec l'effectif actuel, on peut atteindre notre objectif.