Lille : Lopez visé par une enquête financière ?

D'après les renseignements communiqués par le Luxemburger Worst, Gérard Lopez est dans la ligne de mire de la police judiciaire, laquelle étudie certaines de ses transactions passées.



Une enquête aurait été ouverte en juin 2015, après que deux millions d'euros aient transité depuis Lotus (l'écurie de F1, Ndlr) vers son club de foot luxembourgeois (le Fola Esch, Ndlr). Le média indique que l'argent est ensuite parti sur une société à Hong Kong, Lynx Investments Ltd. "L'instruction est toujours en cours et la PJ (police judiciaire) travaille activement sur le dossier", a expliqué le parquet luxembourgeois au Luxemburger Worst.



Échaudé par ces informations, le clan Gérard Lopez n'a pas tardé à réagir, sur Foot01. Selon ses informations, la société Lynx Investments Ltd n'a rien à voir avec le rachat du LOSC, lequel devrait être entériné par le biais de Victory Soccer, société basée à Londres et liée à une autre société hongkongaise nommée Chimera Consulting Limited.