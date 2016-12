Tottenham explose Southampton et s'accroche au Top 5

Menés dès la 2e minute sur un but de Virgil van Dijk , les Spurs ont pris les devants grâce à Dele Alli (19e) et Harry Kane (52e). A onze contre dix suite à l'expulsion de Nathan Redmond , le club londonien a manqué dans la foulée un penalty, par Kane (58e), avant d'enfoncer le clou par Son Heung-Min (85e) et de nouveau Alli (87e). Avec cette troisième victoire de rang, la formation de Mauricio Pochettino conserve la cinquième place, à seulement quatre longueurs du deuxième Liverpool . Les Saints de Claude Puel sont eux huitièmes et distancés du peloton de tête.