Di Maria a tout à craindre de Draxler, un transfert chinois pour Turan... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le journal L'Equipe consacre sa première page à l'arrivée au PSG de Julian Draxler. Le milieu offensif allemand risque de constituer une "menace" pour Angel Di Maria. "Peu en vue depuis le début de saison", l'international argentin "semble le plus exposé" par ce transfert.On enchaîne avec le Corriere dello Sport et la venue imminente d'un nouveau joueur à Naples Leonardo Pavoletti va parapher un contrat courant jusqu'en 2021 avec les Azzurri de Maurizio Sarri . L'attaquant transalpin de 28 ans évoluait jusque-là au Genoa.Le quotidien Sport s'arrête sur les offres venant de Chine pour Arda Turan. Beijing Guoan et Guangzhou Evergrande lorgneraient le milieu de terrain turc du FC Barcelone . Un salaire net annuel de 15 millions d'euros l'attendrait, alors que le club catalan pourrait récupérer 40 millions d'euros.Pour terminer, le Western Mail évoque la lutte à distance entre Ryan Giggs et Chris Coleman pour le poste d'entraîneur de Swansea City, laissé vacant suite au limogeage de Bob Bradley . La légende mancunienne n'a pas de travail, alors que le second est l'actuel sélectionneur du Pays de Galles.