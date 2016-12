ASSE : Romeyer balance sur les recrues

Le président du directoire des Verts dénonce le comportement de certains éléments. "On a le droit de rater une passe mais on n'a pas le droit de ne pas mouiller le maillot. Porter le maillot vert, ça veut dire quelque chose, c'est même un honneur. Je vais rappeler leurs devoirs aux joueurs." Le dirigeant forézien cible notamment les recrues : "J'attendais plus de certains."