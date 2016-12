Montpellier : plusieurs courtisans déclarés pour Sanson

En France, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais en pinceraient pour le milieu de 22 ans, selon les informations de France Football. Hors de nos frontières, Bournemouth et West Bromwich Albion, en Premier League , et le Borussia Dortmund , en Bundesliga , envisageraient également son arrivée en janvier ou l'été prochain.