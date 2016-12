Southampton : Fonte et van Dijk ne vont pas partir, assure Puel

"La situation de Jose est un peu particulière, mais il est sous contrat avec Southampton. Virgil est un joueur très important pour nous et il restera ici", a-t-il expliqué aux journalistes. Et d'ajouter : "Oui, bien sûr, ils vont rester tous les deux. Cela spécule toujours sur les différents joueurs, et c'est normal pour eux car ils sont bons et importants. Mais ils vont rester et il est important qu'ils aient une bonne attitude et fassent tout pour améliorer notre position au classement."Pour rappel, les Saints occupent pour l'instant la huitième place du classement de la Premier League