OL : Lacazette souhaite atteindre la barre des trente buts

"Mes objectifs ? Marquer, encore et toujours. Atteindre pourquoi pas la barre des 30 buts sur une saison. D'un point de vue collectif, on veut aller le plus loin possible en Coupe de France et en Ligue Europa. On ambitionne aussi d'accrocher le podium en championnat", a-t-il déclaré.Pour rappel, l'attaquant lyonnais a inscrit 27 buts en 33 matchs de Ligue 1 , lors de la saison 2014-2015. Il en est pour l'instant à 13 buts en 15 apparitions en championnat, lors de cet exercice.