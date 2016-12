OL : Fekir a pris une décision importante concernant son avenir

"En ce moment, je ne suis pas très bon sur le terrain, donc je n'ai pas reçu de propositions de grands clubs. Et puis, avec mon agent, on ne parle pas du tout d'un futur départ. J'espère simplement avoir plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Je dois prouver à l'entraîneur que je mérite de jouer davantage", a-t-il indiqué au média. Il n'exclut pas l'idée d'aller jusqu'au terme de son contrat : "Je suis sous contrat avec le club jusqu'en 2020. Et je me vois rester à Lyon jusqu'à cette date sans problème. Je suis bien ici, l' OL est un très grand club mais comme je suis un joueur ambitieux, j'aimerais plus tard découvrir un autre football : l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne... Ce sont des championnats qui m'intéressent. Alors pourquoi pas partir un jour dans un de ces pays ? Mais pas dans l'immédiat", a-t-il ajouté.Âgé de vingt-trois ans, l'international français a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 14 rencontres, depuis le début de la saison.