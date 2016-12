Une belle distinction pour Thauvin avec l'OM, le Barça pense à un défenseur français... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On commence avec La Provence qui révèle que ses internautes ont élu Florian Thauvin joueur de l'OM de l'année 2016. Après un passage raté en Angleterre, le milieu offensif français a signé un "retour gagnant" sur la Canebière. L'ancien Bastiais a prouvé qu'il avait "mûri et progressé."La Gazzetta dello Sport revient sur le transfert de Carlos Tevez au Shanghai Shenhua. L'attaquant argentin percevra en Chine un salaire annuel de 38 millions d'euros. Autre dossier, celui d' Axel Witsel . Convoité par la Juventus Turin , le milieu de terrain belge serait désiré par le Shanghai SIPG entraîné par André Villas-Boas.On poursuit avec le journal El Mundo Deportivo et l'intérêt du FC Barcelone pour Dayot Upamecano , le défenseur central du Red Bull Salzbourg. Après Samuel Umtiti , c'est un autre footballeur français qui intéresserait la direction des Blaugrana. Le joueur de 18 ans pourrait être disponible à moindre coût.Pour terminer, le Daily Mirror indique que Tottenham continuerait de croire à la venue d'Isco, le milieu de terrain du Real Madrid . Sous contrat jusqu'en 2018 avec la Casa Blanca, l'international espagnol n'aurait cependant pas l'intention de changer d'air en cours de saison.