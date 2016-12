Barça : Ibrahimovic a rendu un bel hommage à Messi

"Je pense que Messi est unique en son genre. Je ne sais pas si on verra un autre joueur faire ce qu'il fait, parce qu'il a un style et pour devenir ce joueur, je ne pense pas que ce soit possible, a lâché l'attaquant suédois de Manchester United . J'ai eu la chance de le côtoyer tous les jours. C'est comme jouer à la PlayStation : vous lui donnez le ballon et il passe tous les joueurs, c'est ça Messi."