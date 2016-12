Southampton : Puel explique pourquoi il a nommé Lloris capitaine à l'OL

"Hugo a vraiment un très bon niveau. Il a du caractère, de la stabilité et cela fait de lui un bon capitaine. Je l'ai eu sous mes ordres à Lyon et je l'ai rapidement nommé capitaine, s'est-il souvenu. Il était pourtant jeune, mais cela a toujours été un joueur important. Je lui ai donné le brassard parce qu'il donnait l'exemple, sur et en dehors du terrain. Il parle bien, explique quand cela ne va pas, il arrive à très bien analyser les situations."Désormais âgé de trente ans, le gardien de l'équipe de France a disputé la bagatelle de 152 rencontres de Premier League sous les couleurs des Spurs.