"Être titulaire un match sur deux cette saison ? Non, je ne m'y attendais pas. Mais vous savez, moi, depuis que je joue au foot, on ne m'a jamais fait de cadeau, a-t-il confié. Je prends cette situation normalement et je continue à travailler. Car seul le travail paie. Le coach ne me parle pas souvent. Quand je suis revenu de blessure, il m'a simplement dit qu'il comptait un peu sur moi et qu'il allait me faire jouer. Personnellement, je n'ai pas besoin qu'il me parle. On respecte ses choix, il n'y a pas de problèmes."Depuis le début de la saison, l'attaquant a débuté 12 rencontres et est entré en cours de jeu 2 fois, en Ligue 1 . Il a inscrit 4 buts et a délivré 2 passes décisives.