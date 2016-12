Le mercato de l'OM, Liverpool-Man City, Iniesta... Le tour d'Europe de la presse

France

Le quotidien L'Equipe consacre ce samedi sa "Une" à l'Olympique de Marseille qui attend le mercato hivernal avec une grande impatience. Le club olympien rêve de réaliser plusieurs gros coups sur le marché des transferts. Iker Muniain Paul-Georges Ntep ...la liste des joueurs visés par l'OM a de quoi faire saliver les supporters. Le quotidien sportif évoque également l'intérêt du Milan AC pour Serge Aurier Outre-Manche, la plupart des journaux sportifs consacrent une grande partie de leurs colonnes à la 19e journée de Premier League qui se poursuit ce samedi. Le choc entre Liverpool et Manchester City (18h30) y tient une place particulière et les médias anglais évoquent notamment le duel tactique à venir entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp.En cette trêve hivernale, la Gazzetta dello Sport parle bien sûr du mercato hivernal qui s'apprête à s'ouvrir et des cibles des clubs italiens. Le Milan AC vise notamment le joueur d'Everton Gerard Deulofeu alors que l' Inter Milan s'intéresse au Brésilien de Wolfsburg Luiz Gustavo Le Mundo Deportivo évoque ce samedi les intentions du FC Barcelone avec Andrés Iniesta. Le club catalan souhaite proposer à son milieu de terrain une prolongation de contrat jusqu'en juin 2020 ainsi qu'une intégration du staff technique à l'issue de sa carrière.